شكرا لقرائتكم خبر عن مروة محمد .. أحلام كومبارس اصطدمت بأزمات نفسية والنتيجة افتراش الأرض وتشرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروة محمد تردد اسمها فى الساعات القليلة الماضية، فهى المشردة فى الشوارع، بعد أن كانت ليدها طموح الفن والشهرة لكنها افترشت الشارع، وهكذا وصل الحال بـ مروة محمد التى ظهرت فى دور كومبارس فى مسلسل عائلة الحاج متولى، ومشاركتها فى بعض الأعمال الدرامية.

مروة محمد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورتها، التى ظهرت فيها جالسة بأحد الشوارع، ولم يتثنى لأحد التأكد من أنها نفس الشخصية، لكن القصة تفتح باب أحلام الكومبارس فى الشهرة والتمثيل لكن بنهاية غير سعيدة.

مروة محمد .. أزمة نفسية تطيح بأحلام الشهرة

مروة محمد من قرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود بمحاظة البحيرة، شاركت فى العديد من الأعمال الفنية بأدوار بسيطة، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولى ، لكن بعد وفاة والدها خرجت للشارع ولا تعود لمنزلها على حسب كلام رواد السوشيال ميديا.

مروة محمد

مروة محمد

مسلسل "الحاج متولى" تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلى، وبطولة نور الشريف، ماجدة زكى، فادية عبدالغنى، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، رانيا يوسف،و قصة العمل تدور الأحداث حول رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيراً، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولى من أرملته وينجب منها، لتتوفى هى، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار فى المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.