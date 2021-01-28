شكرا لقرائتكم خبر عن مروة محمد .. قصة ممثلة مشردة بعد 20 عاما من مشاركتها فى عائلة الحاج متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مروة محمد ممثلة تصدرت تريندات جوجل مؤخراً، وذلك بعدما تداول عدد من رواد موقع فيس بوك صورة لها، خلال الساعات الماضية، أثناء جلوسها على الرصيف، حيث ربط كثيرون بين صورة مروة محمد حالياً وبين صورتها فى السابق حينما شاركت ضمن أحداث مسلسل "عائلة الحاج متولى" قبل 20 عاما، وتحديدًا حينما عرض العمل عام 2001، ما أثار حالة كبيرة من الدهشة لدى هؤلاء ممن لم يستوعبوا تشردها فى الشوارع.



مروة محمد

مروة محمد تعود للأضواء بصورة على فيس بوك

مروة محمد لم تتمكن من الوصول لحلمها فى التمثيل فى أن تصبح نجمة ولم تحقق الشهرة فى عالم الفن، حيث لم يتذكر الجمهور أو عشاق مسلسل عائلة الحاج متولى لـ مروة محمد أى جملة سوى وجهها خلال مشاهد قليلة اكتفت بها فى سجلها الفنى، لتكتفى بذلك وتنزوى بعيداً عن الأضواء التى ذهبت لها بصورة أخرى تماماً، بسبب تشردها على الأرصفة عقب أزمة نفسية حادة تطرق لها رواد فيس بوك فى تعليقهم على صورها.



مروة محمد بمسلسل الحاج متولى

مروة محمد تبلغ من العمر 40 عاما، إذ أنها من مواليد عام 1981، وشاركت في مسلسل عائلة الحاج متولى حينما كانت في سن الـ 20 عاما، مع مجموعة كبيرة من النجوم مثل نور الشريف، وفادية عبدالغني، وغادة عبدالرازق، ورانيا يوسف.

عائلة الحاج متولي هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصري، عرض في شهر رمضان عام 2001 م على 12 محطة عربية وقتها، ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات. في إطار يتسم بالمرح والجدية. وخلال المسلسل نلاحظ كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية حيث يعيش كل أفراد العائلة في عز ورفاهية طوال الوقت تحت سيطرة الزوج والأب متولي.