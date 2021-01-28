أحمد جمال يستعد لأغنية جديدة: “حاجة مختلفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري أحمد جمال خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

واعتبر أحمد جمال أن الأغنية مختلفة، واصفًا تامر حسين وعزيز الشافعي بالثنائي الخطير، وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ان شاء الله حاجة مختلفة مع الثنائي الخطير اخواتي وحبايبي التيمو و الزوز”.

نفيد بالذكر أن أحمد جمال أصدر في الشهر الفائت أغنية بعنوان “النهاية” من ألحانه وكلمات نور الدين محمد وتوزيع وليد فايد، وحققت ما يقارب مليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية يموقع “يوتيوب”.