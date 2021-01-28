استراتيجية جديدة لـ عاصي الحلاني في طرح أغنياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قرر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد الذي كان مقررًا أن يُصدر في الفترة الراهنة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وذلك بسبب الوضع العام في لبنان والعالم العربي، وعودة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت بعض المصادر أن عاصي سيتبع استراتيجية فنية جديدة في طرح أغنياته، حيث سيُصدر أغاني الألبوم تباعًا على طريقة السينغل في خطة تسويقية يتم حاليًا الإتفاق عليها مع القائمين على شركة “روتانا”.

نفيد بالذكر أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية “رجعتيني لبدايتي”، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في منزل عاصي الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.