ريم شقيقة أصالة نصري تعلن زواجها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فوجئ الجمهور العربي بنشر المغنية ريم نصري شقيقة المطربة السوريّة أصالة نصري، صورتها مع زوجها الجديد الذي لم تفصح عن هويته، مؤكدةً ارتباطها مجدداً.

وشاركت نصري متابعيها عبر حسابها الرسمي في “انستغرام” صورتها بفستان الزفاف منذ أيام، معلقةً بـ”إيموجي” خاتم الزواج والقلب، قبل أنّ تنشر منذ ساعات قليلة صورتها مع زوجها، حيث كتبت: “أنت وأنا شال صوف دافئ محاك بأنامل إلهية”، من دون الإفصاح عن هوية العريس.

وأظهرت أصالة نصري إعجابها بالصورة الأخيرة، علماً أنّ علاقة الأختين مرّت بكثير من المشادات والمصالحات العلنية، بسبب اختلاف مواقفهما السياسية.

وكانت الشقيقة الكبرى علّقت على الصورة الأولى بقولها: “الله يسعدك ويعطيكي كل الخير”.

وتزوجت ريم نصري للمرة الأولى من السوري عبدالسلام الكيالي، ورُزقت منه بطفلين: جودي في عام 1999 وعلي في عام 2001، قبل انفصالهما في عام 2005.