مينا مسعود بطل “في عز الضهر” بأولى تجاربه في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أقيم مساء أمس الأربعاء، مؤتمر صحافي لصناع فيلم “في عز الضهر” الذي يُعد التجربة السينمائية المصرية الأولى للفنان الكندي ذي الأصول المصرية مينا مسعود.

حضر المؤتمر بطلا العمل مينا مسعود، هنا الزاهد، والمخرج مرقس عادل، ومؤلفه كريم سرور، وباقي الفنانين المشاركين في البطولة وهم محمد علي رزق، إيهاب فهمي، محمود حجازي، وأحمد جمال سعيد.

وتحدث مينا مسعود، خلال المؤتمر، عن تجربته المهمة في مشوراه الفني، موضحاً أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة ليشارك في بطولة فيلم مصري، وحينما تم عرض قصة الفيلم عليه، أُعجب بها كثيراً وشخصية حمزة التي سيقدمها جعلته متحمساً لقبول تجسيدها، مشيراً إلى أنه سيتم التأكيد خلال الفيلم على مكانة مصر في المنطقة وأنها ليست بلداً للإرهاب كما حاول البعض الترويج لذلك.

وعن التحدث باللغة العربية، أوضح مينا مسعود، أنه تدرب كثيراً خلال الفترة الماضية على النطق بها ولا يزال أيضاً في مرحلة التدريب حتى يصل لمرحلة احترافها.

أما الفنانة هنا زاهد، فكشفت تفاصيل الشخصية التي ستقدمها خلال فيلم “في عز الضهر”، موضحة أنّها تجسد شخصية فتاة تدعى ساندرا، وأنها ستكون مختلفة تماماً عما اعتاد الجمهور أن يراها في أعمالها الفنية، كما أنها ستلجأ لتغيير كبير في شكلها ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

وكشف مخرج العمل مرقس عادل، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن الفيلم سيتم عرضه عبر منصات عالمية، وسيتم تصويره في أكثر من دولة حول العالم، مؤكداً أنه لم يصنف كفيلم مصري فقط، ولكن سيكون فيلماً مصرياً عالمياً.

ومن المقرر أن يتم تأجيل تصوير الفيلم لحين عودة مينا مسعود، من نيوزيلندا، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد مع الفنانة الأميركية لورا مرانوا، ومن المقرر أن يستغرق تصويره نحو شهرين ليعود بعدها مسعود إلى القاهرة ليطلق شارة تصوير “في عز الضهر”.