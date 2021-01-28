فرنسا تمنح هند صبري وسام الآداب والفنون بدرجة ضابط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حالة من النجاح والتقدير، عاشتها الفنانة التونسية هند صبري، خلال الساعات الماضية، بعد تكريمها داخل مقر السفارة الفرنسية في القاهرة، لمجهودها الفني ونشاطها في الأعمال التطوعية المجتمعية.

وفي التفاصيل، سلَّم السفير الفرنسي بالقاهرة، النجمة صبري، وسام الآداب والفنون الفرنسي بدرجة ضابط، في حفل بسيط داخل مبنى سفارة فرنسا بالقاهرة، واقتصر الحضور على أصدقائها وعدد من الفنانين.

وبذلك، تكون هي المرة الثانية التي يتم فيها تكريم صبري، من قِبل فرنسا، ففي عام 2014، تم منحها وسام الآداب والفنون برتبة فارس.

من جانبها، أعربت صبري، عن سعادتها بهذا التكريم، وقالت في منشور لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “سعيدة بحصولي على وسام الآداب والفنون بدرجة ضابط بعد حصولي عليه عام 2014 بدرجة فارس”، موجهة الشكر للسفير الفرنسي، ولدولة فرنسا.

وحرصت على تهنئة هند صبري، الفنانة السورية كندة علوش، إذ نشرت صورتها خلال تقليدها الوسام، عبر خاصية القصص المصورة بموقع “إنستغرام” معلقة عليها قائلة: “مبروك جعلتِنا نفخر بكِ”.

وشهد الحفل أيضاً تكريم السيناريست المصري محمد حفظي، حيث تم منحه وسام الآداب والفنون بدرجة فارس، تقديراً لمساهماته في تطوير السينما المصرية.

من ناحية فنية، تشارك هند صبري، في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل جديد يحمل عنوان “هجمة مرتدة” تشارك في بطولته الى جانب الفنان أحمد عز، كما أنها تعاقدت على تصوير حلقات درامية بعنوان “عايزة أطلق”، استكمالاً لمسلسلها الشهير “عايزة أتجوز” ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة عقب الانتهاء من تصويره.