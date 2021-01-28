دنيا بطمة تخرج عن صمتها في أوّل تعليق على قرار سجنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ردّت الفنانة المغربية دنيا بطمة على قرار محكمة الاستئناف في مدينة مراكش التي أصدرت صباح أمس الأربعاء حكمًا يقضي بسجنها لمدة 12 شهرًا، في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي”.

ونفت دنيا بطمة مجددًا صلتها بالحساب المثير للجدل، واعتبرت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من نجاحها الفني.

وجاء حكم المحكمة بعدما أدينت بطمة ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة هدفها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، وذلك في إطار التحقيق بتهم مشاركة الفنانة ودخولها إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات المذكورة عن طريق الاحتيال.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.

نفيد بالذكر أن العديد من الفنانين والمشاهير في المغرب وخارجه، قد أشاروا إلى أن حساب “حمزة مون بيبي” الذي أدينت بطمة بسببه، قد دمر حياة الكثيرين منهم.