مفاجأة أسماء لمنور جرعة من الرومانسية وكثير من الحبّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، أفرجت النجمة المغربية أسماء لمنور أخيرًا عن جديدها الفني، وطرحت أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان ”يا أغلى من نفسي” والثانية ”عمري وشوقي”، وذلك مساء أمس الأربعاء، على القناة الرسمية لشركة “روتانا”، في موقع يوتيوب.

تنتمي الأغنيتين إلى النمط الموسيقي الكلاسيكي الذي تجيد أسماء لمنور تقديمه بإحساس مرهف يحمل جرعة زائدة من الرومانسية وكثير من الحب، فجاءت الأغنيتين بمثابة هدية لجمهورها مع اقتراب عيد العشاق.

الأغنيتين الجديدتين من كلمات نهار، وأغنية “يا أغى من نفسي” من ألحان د. يعقوب الخبيزي، وتوزيع هشام السكران، أمّا أغنية ”عمري وشوقي” فهي من ألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم.

نفيد بالذكر أن أسماء لمنور كان قد تم تصنيفها ضمن قائمة مجلة “فوربس” الأميركية ضمن أكثر من 100 فنان مؤثر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعربت عن سعادتها بذلك فقالت: “سعيدة بتصنيفي للسنة الثالثة على التوالي ضمن لائحة فوربس لـ100 شخصية فنية وثقافية الأكثر تأثيراً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضافت: “أتشرف بتمثيلي المرأة المغربية في هذه اللائحة إلى جانب الديفا سميرة سعيد، كما أبارك لصديقي المتألق عبدالفتاح الجريني وجوده ضمن هذا التصنيف كذلك”.