باميلا أندرسون تتزوج حارسها الشخصي "سرا".. متى وقعت بحبه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوجت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون بحارسها الشخصي دان هيهرست، في حفل زفاف سري، عشية عيد الميلاد في منزلها بمدينة فانكوفر الكندية.

وقالت أندرسون في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تزوجت في العقار الذي اشتريته من أجدادي قبل 25 عاما، حيث تزوج والداي ولا يزالان معا.. والآن أنا بالضبط حيث أحتاج أن أكون.. في أحضان رجل يحبني حقا".

وبحسب الصحيفة بدأت العلاقة بين هيهرست البالغ من العمر 40 عاما وأندرسون البالغة من العمر 52 عاما في ربيع عام 2020 حيث وقعت بحبه خلال فترة الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن هذا هو الزواج الخامس للممثلة الأمريكية، حيث تزوجت ريك سولومون مرتين، مرة في عام 2007 ومرة ثانية عام 2013، كما أنها كانت متزوجة من كيد روك وطلقا عام 2006، أما زواجها الأول فهو من تومي لي في عام 1995 ولديهما طفلان وطلقا في عام 1998.