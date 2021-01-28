هنا الزاهد ومينا مسعود يجتمعان "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام، صورة تجمعها بالممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود.

وأرفقتها بتعليق: "فخورة جدا بالعمل مع مينا مسعود، ومبسوطة أني بشاركه في الفيلم إن شاء الله يعجبكم"



الصورة من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل فيلم "في عز الضهر" الذي يجمع بين مينا مسعود وهنا الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة –مينا مسعود- في حب إحدى ‏الفتيات.‏

ويشارك في بطولة الفيلم محمد علي رزق، ومحمد عز، ومحمود حجازي، والعمل من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مينا مسعود من مواليد 17 سبتمبر 1991، وحقق شهرة واسعة بدوره في الفيلم العالمي "علاء الدين" إنتاج 2019، كما لعب دورا مهما في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، وشارك في مسلسل نيكيتا في الموسم الأول، وقام بالمشاركة بالأداء الصوتي في لعبة "واتش دوغز 2".