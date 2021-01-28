هذا ما حققه فيلم "وقفة رجالة" بعد أسبوعين بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات قدرها 4 ملايين 206 ألف 607 جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي.

ويتنافس الفيلم مع 9 أفلام أخرى، هي "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "خان تيولا"، "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، "حظر تجول"، "صابر وراضي"، "الصندوق الأسود".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد سلام، سوسن بدر، شريف دسوقي، أمينة خليل، إيمان السيد، صفاء الطوخي، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.