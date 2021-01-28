خاص-لميس جابر توضح حقيقية إصابة يحيى الفخراني بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الإعلامية لميس جابر، إصابة زوجها النجم الكبير يحيى الفخراني، بفيروس كورونا.

وأكدت "لميس" في تصريح لمصراوي، إن الفنان الكبير بحالة جيدة، وما يتردد عن إصابته بفيروس كورونا "غير صحيح".

وكشفت أنه يستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت حول إصابة الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا، بسبب مخالطته للفنانة رنا رئيس وهي إحدى المشاركات في المسلسل، وكانت قد أعلنت منذ يومين إصابتها بفيروس كورونا.

مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، شيرين، أنوشكا، محمد الصاوي، فتوح أحمد، تميم عبده، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.