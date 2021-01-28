هنا الزاهد: "سعيدة بمشاركة مينا مسعود في فيلم جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بمشاركة الفنان العالمي مينا مسعود، فيلم جديد بعنوان "في عز الضهر".

ونشرت "هنا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بمينا، وعلقت: "فخورة جدا بالعمل مع مينا مسعود، مبسوطة إني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد، إن شالله يعجبكم".

وأقيم أمس المؤتمر الصحفي لفيلم "في عز الضهر" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من أبطاله أبرزهم مينا مسعود، هنا الزاهد، أشرف فهمي، محمد عز، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، والمؤلف كريم سرور، والمخرج مرقس عادل.