بسبب التجميل.. بسمة وهبة تكشف إصابتها بشلل عضلي بعد حقن بوتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن طبيعة الحالة الصحية التي تعرضت لها منذ فترة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إذ تعرضت لأزمة بعد حقن البوتوكس التجميلي.

وقالت: "باختصار اللي حصل إني كنت من شهر تعبانة جدا وماكنتش بعرف أفتح بوقي آكل ولا أدخل شوكة ولا حتى لقمة، وبالصدفة كنت موجودة في دبي رحت لدكتورة شاطرة جدا هناك، الدكتورة قالتلي ده شلل عضلي وضغط ومحتاجة علاج طبيعي للفك".

وتابعت: "بعد العلاج ماكنش فيه تحسن، فرحت تاني ليها وكانت مستغربة لأني مش بعاني من ضغوط أنا طول الوقت بحب أضحك، وطلبت مني عمل منظار، رجعنا لورا شوية وبعدين افتكرت إني كنت عاملة حقنة بوتوكس في منطقة الرقبة، وللأسف دخلت على الأحبال الصوتية عملتلي الأزمة دي".

وأضافت: "مش هتكلم عن مين عملي كدة لأني رحت مكان موثوق فيه مش مكان رخيص، وممكن أكون حالة حصل معاها غلطة، بس عاوزة أقول إن الناس بعد كده تاخد بالها واتقوا الله فينا، والدكتورة دلوقتي نصحتني إني صوتي مايبقاش عالي وماعملش مجهود".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بطلب منكم إنكم تاخدوا بالكم، وبطلب من اللي بتروحولهم ياريت تاخدوا بالكم وتتقوا الله فينا".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تعرضت مؤخرا لوعكة صحية استلزمت سفرها لتلقي العلاج.