قبل طرحها.. مؤلف "بناقص" يكشف تفاصيل أحدث أغاني أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان أحمد سعد، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "بناقص"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشر بوستر الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق "بناقص قريبًا".

الشاعر هشام صادق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الأغنية واحدة من ٤ أغاني قمت بتأليفها، ويقدمها الفنان أحمد سعد في ألبومه، وبدأنا العمل عليها من حوالي السنة والنصف، إذ وضع هو لحنها بالبداية وأرسله لي، وبعد تفاعل مع موسيقاها كتبت الكلمات، وتم تسجيلها".

وأضاف،:"بحكم تعاونا من قبل في أغاني عديدة، ومنها (نهاية عادية)، و(يابلادي)، هناك تفاهم كبير بيننا يساعد في خروج العمل بالشكل نتمناه، وفي وقت سريع".

أغنية "بناقص" لحن وغناء أحمد سعد، كلمات هشام صادق، وتقول كلماتها "بناقص اللي خاين واللي بايع. واللي ناقص، اللي دمرني وغيرني، وخلى العمر يائس، كفاية اتهريت أنا من اللي بيدارو النوايا، كفاية الناس دي جاحدة وغلاوية، كتير عليها تكون معايا".