سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 28 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة السورية خلال تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس 28 يناير 2021، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض.

وسجل سعر الدولار في سوريا 2969 للشراء و3008 للبيع، مقابل 2960 ليرة للشراء، و3000 ليرة للبيع أمس الأربعاء.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

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وطرح مصرف سوريا المركزي، مؤخرا، ورقة نقدية جديدة لفئة 5 آلاف ليرة هي الأكبر، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ 10 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدارية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية. وبدأ أمس الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد. وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو 4 دولارات وفق السعر الرسمي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3568 ليرة لشراء، و3597 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4126 للبيع و4060 للشراء

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 791 للشراء و807 للبيع مقابل 787 ليرة للشراء، و801 ليرة للبيع؛ في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 808 للشراء و821 للبيع مقابل 803 ليرة للشراء، و817 ليرات للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء نحو 9670 ليرة للشراء و9761 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 9659 ليرة للشراء، و9750 ليرة للبيع، أمس.