شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصل الفنان الراحل عبدالله غيث إلى العالمية؟ .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم من العام 1930م، ولد الفنان الراحل عبدالله غيث في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ورحل في 13 مارس 1993 عن عمر ناهز الـ63 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو السينما وكذلك الدراما، وقد وصل إلى العالمية من خلال فيلم الرسالة الذي شارك في بطولته عام 1976م.

ففي تلك الفترة، اختار المخرج السوري مصطفى العقاد، النجم عبدالله غيث حتى يجسد شخصية حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في فيلم الرسالة الذي يعد من أهم الأفلام في تاريخ السينما، حيث تم تصويره في ليبيا والمغرب، وكانت منه نسختين العربية والإنجليزية.

الفنان الراحل عبدالله غيث لعب دور حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول في النسخة العربية، لكن في النسخة الأجنبية لعب هذا الدور النجم أنطونى كوين، وقد أشاد الكثيرون بأداء الفنان عبدالله غيث، فعلى سبيل المثال، قال الفنان الراحل عمر الشريف عن فيلم الرسالة في إحدى اللقاءات التليفزيونية :"أنطونى كوين ممثل كويس، لكن عبد الله غيث كان هايل فى الفيلم، وأنطونى كان بيخلى عبد الله غيث يمثل الأول ثم يقوم هو بتمثيل الدور من بعده.... كان بيتفرج عليه وياخد منه".

وعلى الرغم من النجاحات التي حققها الفنان الراحل عبدالله غيث على الصعيدين العربي والعالمي، إلا أنه فكر باعتزال الفن حينما قام ببطولة مسرحية "الحسين ثائرا" التى كتبها الأديب عبدالرحمن الشرقاوى، حيث قالت ميادة حمدي غيث في تصريحات سابقة لليوم السابع :"عمى كان لديه استعداد لاعتزال الفن نهائيًا لو اشترط الأزهر ذلك مقابل السماح بعرض المسرحية، وأصيب بحالة حزن واكتئاب شديد بسبب منعها ، لأنه كان يعشق الامام الحسين وكان يتمنى تقديم قصة حياته".



عبدالله غيث



