كندة علوش تهنئ هند صبري على وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة ضابط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأت الفنانة كندة علوش، صديقتها الفنانة هند صبري، بعد تسلمها وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة.

ونشرت كندة، صورة تجمعها بها، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخورين بك".

وكانت الفنانة هند صبري، أعلنت مساء الأربعاء، عبر حسابها على إنستجرام، حصولها على وسام Officier des art etblettres من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وكتبت هند: "فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط، بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس.. شكرا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا، ولعائلتي وجمهوري وأصدقائي، وأعدكم أن أستمر في محاولة اسعادكم".

ووجهت هند صبري، التهنئة للمنتج محمد حفظي، قائلة: "مبروك لزميلي وصديقي محمد حفظي حصوله على رتبة فارس الفنون والآداب للجمهورية الفرنسية".

يذكر أن، وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".