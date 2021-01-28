هاني رمزي: "وردة الجزائرية كانت دايمًا بتجمعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان هاني رمزي، عن صورة نادرة تجمعه مع عدد من الفنانين بينهم وردة الجزائرية والراحل نور الشريف والراحل علاء ولي الدين.

ونشر رمزي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من ألبوم الذكريات.. صورة بحبها جدًا.. الفنانة وردة كانت دايمًا بتجمعنا، والمرة دي كان معانا العظيم نور الشريف الله يرحمه.. وردة الجزائرية، نور الشريف، هنيدي، علاء ولي الدين، أشرف عبد الباقي، هاني رمزي".

وكان الفنان هاني رمزي، قال ببرنامج It’s Show time على قناة cbc، إن الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بعمل الجزء الثاني من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.

وتابع: "الجزء الثاني من (غبي منه فيه) حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا .. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن أعمله في حياتي؛ لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدًا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني".

وأضاف: "الكوميديا صعبة جدًا .. كل اللي معطلني السنين اللي فاتت إني أطمئن للسيناريو مقدرش أطلع أبوظ نجاح الأولاني.. أتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة.. ورغم ذلك نفسي أعمله إكراما لوصيتهم لي".