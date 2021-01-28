مهرجان كان السينمائي يعلن تأجيل دورة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:41 صباحاً - أعلنت إدارة لمهرجان كان السينمائي الدولي عن تأجيل دورة 2021 الذي كان مقررا لها أن تقام في الفترة من 11 إلى 22 مايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

مهرجان كان يؤجل دورته بسبب جائحة كورونا

وقالت المتحدثة باسم المهرجان: بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده حتى نهاية يونيو أو نهاية يوليو.

وتابعت: أن المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي.

وسبق أن أعلن مديرا مهرجان برلين السينمائي كارلو شاتريان ومارييت ريسنبك عن تأجيل انطلاق فعاليات دورته ال 71 حتى مارس المقبل، بدلا من فبراير2021، وذلك بسبب تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، على أن تقام مسابقته الرسمية افتراضيا دون حضور جمهور.

ووفقًا لبيان رسمي تأكد أن الدورة الـ71 للمهرجان ستقام "على مرحلتين"، هما مسابقة رسمية افتراضية وتوزيع الجوائز في مارس، وبينها "الدب الذهبي"، في حين تقام في يونيو عروض مفتوحة للجمهور.

ومن المقرر أن يعلن المهرجان في فبراير عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة فيه، وفي يونيو، ستُعرض الأفلام الفائزة بالمسابقة في صالات السينما أو في دور عرض في الهواء الطلق.

كما أعلنت إدارة مهرجان أسوان للمرأة، تأجيل الدورة الخامسة التي كان من المقرر انطلاقها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، إلى أجل غير مسمي لم يعلن عنه حتي الآن، وذلك تفاديًأ لحدوث كارثة أو إصابات بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الخامسة تكريم النجمة دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.

وأعلنت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما تأجيل إقامة الدورة التاسعة والستين للمهرجان في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة.

وقررت اللجنة في اجتماعها إرجاء الاجتماع الأول للجنة التحكيم والذي كان مقررًا له الجمعة المقبل لعدة أشهر حتى تتحسن الأوضاع الصحية، ويقل انتشار الفيروس بعد الحصول على اللقاحات بحسب وزارة الصحة، وذلك في ضوء تزايد أعداد الإصابات وحفاظًا على صحة الجميع.

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