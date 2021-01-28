بيع دمية بيرني ساندرز بـ”سعر خيالي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

جمعت دمية مستوحاة من إطلالة السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز أكثر من 40 ألف دولار، بعد بيعها في مزاد على الإنترنت الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن سرقت صورة ساندرز، البالغ من العمر 79 عاما، الأضواء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو جالس على كرسي قابل للطي، بعيدا عن الضيوف الآخرين، وبدا محني الظهر خشية البرد، وكان يرتدي قفازات محبوكة مكتنزة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن صانعة الدمية، توبي كينج، طرحتها في مزاد على موقع “إيباي”، وتعهدت بتخصيص جميع العائدات لصالح الأعمال الخيرية.

بيرني ساندرز

وقالت كينج، المالكة لشركة “توبي تايم كروشيه”: “كنت أتحدث مع صديق آخر، أخبرني بأن بيرني قد باع للتو بعض القلنسوات، وتبرع بجميع العائدات لبرنامج وجبات على عجلات فيرمونت (الخيري)، وكنت أعلم أن هذا هو ما أريد أن أفعله بالدمية التي صنعتها”.

وأشارت “سي إن إن” إلى أن مزاد بيع الدمية المنسوجة يدوية الصنع، بدأ السبت مقابل 99 سنتاً فقط، ولكن بحلول الثلاثاء، تلقت الدمية 167 عرضاً، ودفع الفائز 20 ألفاً و300 دولار.

في المقابل، قال متحدث باسم “إيباي” لشبكة “سي إن إن” في بيان، إن الشركة “ألهمها” قرار كينج للتبرع بالعائدات، وأنها ستدفع قيمة العرض الفائز نفسها “للمساعدة في دعم المزيد من الأشخاص المحتاجين”.

وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي جمعته الدمية من المزاد، يزيد على 40 ألف دولار، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.