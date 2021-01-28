هند صبري تتسلم وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة ضابط

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تسلمت الممثلة التونسية هند صبري من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres ليصبح ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة Chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تقليدها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية أقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

كما تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الفنون والآداب من درجة فارس في الحفل نفسه.

الجدير بالذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع».

وحصل عليه من قبل بدرجاته المختلفة كل من فيروز، وماجدة الرومي، وايشوريا راي، جورج كلوني، تينا تيرنر، أوما ثورمان، أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحافي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.