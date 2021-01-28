شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قبلة وصفعة تلقاها رشدى أباظة فى عمر 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حوار نادر للراحل رشدي أباظة مع مجلة الموعد في يناير عام 1976، كشف رشدي عن أول قبلة قبلها في حياته لفتاة، وقال رشدي، "كان عمري 12 سنة وكانت مع بنت الجيران وهي إيطاليا وكان آية في الجمال و محط أنظار الجميع ولكن استطعت الفوز بقبلة منها طعمها علي شفايفي لحد دلوقت" – وقت الحوار في السبعينات.

وأضاف رشدي أباظة قائلا إن أول صفعة تلقاها كانت بسبب تلك القبلة، موضحا، "كانت الصفعة بسبب القبلة فقط استطاع منافسي علي قلب الفتاة الإيطالية أن يذيع خبرالقبلة حتي وصل الخبر لمسامع والدتي فهوت علي وجهي بصفعة خوفا علي مستقبلي" وهو اللقاء الذي أعادت صفحة مغارة الذكريات المتخصصة في أرشفة الصحافة الفنية.



حوار رشدي أباظة

يذكر أنه في نفس العام 1976كان تنظيم أول مهرجان سينمائى عربى دولى في الشرق الأوسط وهو مهرجان القاهرة السينمائي ومرحتى الآن على هذا المهرجان العريق العديد من النجوم والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وشهدت دوراته المختلفة العديد من الروائع والإبداعات الفنية والحضور المميز لأكبر نجوم العالم.

وإذا استرجعنا بدايات المهرجان سنجد أن رشدي أباظة قام بتقديمه في دورته الثانية عام 1977، وكانت مجلة الموعد نشرت في عدد نادر صدر بتاريخ 20 أكتوبر عام 1977 وقائع حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الثانى، والذى حصلت خلاله سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة على جائزة نفرتيتى الذهبية عن دورها في فيلم أفواه وأرانب، وتسلمتها من الأديب الكبير يوسف السباعى الذى كان وقتها وزيرا للثقافة.

ورقصت في هذا الحفل الفراشة سامية جمال وحضره عدد كبير من عمالقة الفن في مصر والعالم العربى وفى هذا الحفل ألقى الفنان الكبير رشدى أباظة خطبة للترحيب بضيوف المهرجان من وفود الدول المشاركة، وألقاها بأربعة لغات هي العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية.