"شَرف المصريين أمام العالم".. مدحت العدل يؤازر المنتخب الوطني لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الكاتب مدحت العدل، على مؤازرة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد بعد الخسارة من منتخب الدنمارك، بضربات الحظ الترجيحية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر2021

وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "إلى الفريق البطل الذي شرف المصريين أمام العالم أجمع.. كنتم مثالاً رائعاً للشباب المصري والعربي.. فخورون بكم".

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهلوا للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.