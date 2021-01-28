مجدي الهواري يكشف عن هديته لصلاح عبد الله في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج مجدي الهواري، عن الهدية التي قدمها للفنان القدير صلاح عبد الله، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الهواري، صورًا لصلاح عبد الله بصحبة الفنان أحمد عز وهو يحمل الهدية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى هدية في عيد ميلادك يا عم صلاح ديه ولا إيه؟.. كل سنة وأنت معانا..طيب وطيب وطيب يا صلاح يا عبدالله من حبيبك مجودة".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يستكمل حاليًا تصوير فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.