شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز لا تبعد عن الجيم رغم الإغلاق بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز.51 عامًا ، وهي تغادر صالة الألعاب الرياضية المحلية في ميامي، فرغم الإغلاق جينيفر لا تستطيع أن تستغني عن ممارسة الرياضية، لكنها ظهرت وه ترتدي ماسك الوجه لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .



جينيفر لوبيز

وكانت جينيفر لوبيز قد ظهرت في إطلالة أنيقة مرتدية ملابس بيضاء، وحذاء أبيض، فيما كان يرتدى خطيبها بدلة سوداء مع حذاء أسود، ونظارة شمسية، خلال حفل تنصيب جون بايدن، وغنت النجمة بكل شغف في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، وفي فقرة أخرى قدمت أيضا النجمة ليدي جاجا أغنية من أجل الحفل الذى شهده العالم.



جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز



جينيفر لوبيز

وشاركت النجمة جينفير لوبيز في حفل التنصيب، حيث أدى جون بايدن اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.