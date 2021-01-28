شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنيتين سينجل للفنان محمد عباس بتوقيع عمرو الخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد عباس مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى فى أغنيتين سينجل، الأولى تحمل اسم "مديونلى بحياتك"، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهما من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، ومن المقرر أن يتم طرحهما على فترات متباعدة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح محمد عباس مؤخرا أحدث أغانيه "يا كدابة" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية ضمن أغانى الألبوم الجديد، الذى يحمل عنوان "شايفه أحلى"، والذى يتم طرحه على طريقة السينجل أغنية تلو الأخرى، وأغنية "يا كدابة" من كلمات عمر شرف، ألحان محمد عباس، توزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رءوف، ناى أحمد خيرى، جيتار أحمد حسين، قانون محمود عامر، طبلة عبادى.

الألبوم يضم عدة أغنيات متنوعة بين الرومانسى والدرامى، وهم: "شايفه أحلى، لا معلمة، وحشنى، السلام أمانة، موضوع كرامة، يا دى الشوق، يا كدابة، مليش نفس، يتدلل، شارع شارع، كان ياما كان".

وكان آخر أعمال الموزع عمرو الخضرى أغنية "ابقى قابلنى" للنجم فضل شاكر باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.