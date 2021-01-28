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بعد إصابته بـ"كورونا".. الملحن وليد سامي يكشف تفاصيل حالته الصحية‎

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"جسمي مكسر وحرارتي مرتفعة وأتنفس بصعوبة"، بتلك الكلمات وصف الملحن وليد سامي حالته الصحية بعد إصابته بفيروس ، وخضوعه للعزل المنزلي.

وليد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مع بداية شعوري بالأعراض، توجهت إلى المستشفى وبعد الفحص، أكدوا لي إصابتي بفيروس كورونا، وحصلت على بروتوكول العلاج، وبدأت العزل المنزلي من 3 أيام، وأعاني من ضيق شديد في التنفس، ودرجة الحرارة العالية، وتكسير بالجسم".

وأضاف: "لم أقم بإجراء الفحص بعد، لكن أطباء المستشفى أكدوا الإصابة بالفيروس، ومن المقرر أن أخضع للفحص بعد قضاء فترة عزل تتراوح بين 10 و15 يومًا".

وليد قدم من ألحانه للفنان أحمد سعد "مفيش حاجة صعبة"، التي قدمت في نهاية مسلسل "البرنس"، وتعاون أيضًا مع أحمد شيبة، ومحمد شاهين، وعمر كمال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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