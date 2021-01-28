محمد صبحي: "مفيش بديل لسعاد نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنه لا يوجد بديل للفنانة الراحلة سعاد نصر

ونشر صبحي، صورتين من مسلسل "يوميات ونيس"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "مفيش بديل لمايسة.. أنا في الجزء السادس والسابع والثامن.. أنا شايف سعاد نصر معايا في الاستوديو".

مسلسل "يوميات ونيس" 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منه عام 1994، والأخير في 2013.

وشارك في بطولة الجزء الأول محمد صبحي وسعاد نصر وجميل راتب وعبد الله مشرف وسامح الشجيع وهدى هاني وهادي خفاجي وريم أحمد، ومن تأليف مهدي يوسف ومحمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين ومحمد صبحي.