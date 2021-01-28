"كنتم أبطال لآخر ثانية".. رانيا يوسف تؤازر المنتخب الوطني لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مؤازرة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد بعد الخسارة من منتخب الدنمارك، بضربات الحظ الترجيحية.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على تويتر: "شكرًا منتخب مصر لكرة اليد.. كنتم أبطال لآخر ثانية.. فخورين بجيل تحمل المسؤلية ورفعتوا رأس مصر".

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهلوا للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.