شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تتعاون مع الموزع أحمد عبد السلام فى أغنية سينجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة اللبنانية كارول سماحة مع الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام في أغنية سينجل جديدة تحمل اس

م "سيبنك"تحمل طابع الدراما، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد عبية، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، الأيام الماضية ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد و انت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام .

وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية، وقد روجت للألبوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر عن احتواء الألبوم على أغنية رومانسية قائلة" مين قال بعيد الميلاد ما بنحتفل بالحب والعشاق..أغنية كل عيد وانت بخير حبيبى ..أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة"، الأغنية من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.