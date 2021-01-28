بالصور.. مينا مسعود يعقد مؤتمرا بمصر لإعلان تفاصيل "في عز الضهر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد الممثل العالمي المصري مينا مسعود، مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للكشف عن تفاصيل أول فيلم مصرى له "فى عز الضهر".

واستثمر "مسعود" وجوده فى مصر خلال الفترة الماضية للترويج لمصر سياحيا من خلال زيارة العديد من المناطق الأثرية مثل الأهرامات وأبوالهول والترويج لها عبر حساباته الإلكترونية، وكذلك تعلم إتقان اللهجة المصرية بشكل كبير من أجل الاستعداد لدوره فى الفيلم.

ومن المقرر أن يسافر مينا، للخارج خلال الفترة المقبلة لتصوير بعض الأعمال التى تعاقد عليها عالميا ثم يعود لبدء تصوير فيلمه المصري.





ولم يحدد صناع الفيلم موعدا لطرح العمل لكنهم أكدوا أنه لن يتم بيعه لمنصات إلكترونية قبل العرض السينمائي، وأنه سيتم إطلاق الفيلم فى دور العرض إيمانا بأهمية السينما فى صورتها المعروفة.





ويعد فيلم "فى عز الضهر" أول عمل للنجم العالمى فى بلده مصر بعد النجاح الكبير الذى حققه عالميا فى فيلم ديزنى الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومى سكوت.





ويشاركه فى بطولة فيلمه المصري الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد على رزق، محمود حجازي، ميرنا نورالدين، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وإنتاج عادل سعد.



