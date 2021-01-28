شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: مبسوطة إنى بشارك العالمى مينا مسعود فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هنا الزاهد على مشاركة جمهورها صورة لها مع النجم المصرى العالمى مينا مسعود، عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث من المقرر أن يشاركان في بطولة فيلم "في عز الظهر".



هنا الزاهد

النجمة هنا الزاهد علقت قائلة: "مبسوطة أني بشارك العالمي مينا مسعود في فيلم جديد.. إن شاء يعجبكم".



هنا الزاهد ومينا مسعود

يأتى ذلك عقب تصريحات هنا الزاهد أمس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "في عز الظهر" الذى يقوم ببطولته النجم المصرى العالمى مينا مسعود، حيث قالت إنها حالياً في مرحلة تحضيرات الشخصية التي تقدمها من خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الدور خاصة أنه مختلف وجديد عن أعمالها السابقة.

وأضافت هنا الزاهد أنها تجسد شخصية فتاة تدعى ساندرا، موضحة أنه سيكون هناك تغيير كبير فى شكلها للتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم فى السينمات.

وحضر المؤتمر الصحفى من أبطال العمل كل من الفنانة هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، والمولف كريم سرور، إضافة إلى المخرج مرقس عادل.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.