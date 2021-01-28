شكرا لقرائتكم خبر عن موظف فى ديزني ينقذ امرأة من العنف الأسري .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع بيبول أن موظف في عالم ديزني انقذ سيدة من العنف الأسري في منزلها، حيث أتصلت علي هاتف عالم ديزني وأثناء حديثها سمع الموظف إساءة لها من رجل بجوارها ووقتها سألها ما إذا كانت تريد حجزتذاكر عالم ديزني أم أنها تريد الإبلاغ عن تعرضها للعنف وطلب منها الإجاية بنعم أم لا وعندما أجابت بنعم اتصل علي الشرطة فورا.

وذكرالموقع أن الفضل في إنقاذ تلك السيدة هو موظف الحجز، حيث قام بالاتصال بإدارة شرطة مقاطعة شمال يورك الإقليمية في ولاية بنسلفانيا وأكد أنه سمع الإساءة لها وأنها كانت تصرخ وتقول "ابتعد عني" وابتعد عني "أثناء حديثها على الهاتف وبدأ يسأل المرأة أسئلة" نعم "أو" لا "، مستفسرًا عما إذا كانت المرأة تتصل بالفعل للحجز أم أنها بحاجة إلى تطبيق القانون في منزلها.

يعمل فى مدينة ديزنى الترفيهية نحو 70 ألف شخص، وقد أغلقت أبوابها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، واعيد فتحها في يوليو الماضي.

وتتبع شركة ديزني الترفيهية عددا من الشروط لاستقبال الزوار في ظل تفشي جائحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تمثلت في ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

وتضمنت الشروط أيضا، تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما علق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود، حيث سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس، وستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.