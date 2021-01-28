شكرا لقرائتكم خبر عن لميس جابر تنفى إصابة يحيى الفخرانى بكورونا: مستمر فى تصوير مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، أن زوجها بحالة صحية ممتازة، وأن ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضحت الدكتورة لميس جابر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنان يحيى الفخرانى لديه تصوير غدا وطوال الأسبوع المقبل، لافتة إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية بمواقع التصوير.

يُذكر أن النجم الكبير يحيى الفخرانى قد بدأ تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى زركش" ليكون أول مسلسلات رمضان 2021 فى أماكن التصوير، حيث وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشهر الكريم.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.