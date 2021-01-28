شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ضربة معلم": الدور بينادى صاحبه وما كانش فى دماغى رانيا ولا عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل ضربة معلم، أردنا أن ندخل البيوت بعمل محترم، أول شيء ركزنا عليه في مسلسل ضربة معلم ورسالته كانت بر الأم، وقعدنا نفكر، وأحمد عبد الفتاح أكثر حد بيكتب في الحتت دى لأنه سيناريست رائع.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج من مصر مع الإعلامية ريهام إبراهيم، العمل كان مكتوبا بشكل جيد ومحمد رجب كان رائعا في تجسيد الدور، وكل واحد أدى دوره بعبقرية، والدور دائما بينادى صاحبه ولا كان في دماغى رانيا فريد شوقى ولا محمد عز، وأنا كمخرج ممكن أرى أشياء.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى: بقالى فترة محصورة في دور الكلاس وأنا عندى إمكانيات أخرى، أنا بحب دائما أروح في الاتجاه الذى لا يتوقعه المشاهد و"تباهى" معلمة في السوق لكن هي مش تاجرة مخدرات مش فجة وبها حياء المرأة، واستغربت من أين أتى بالاسم؟.

بينما أكد الفنان محمد عز: الخلطة كلها عند الأستاذ إسماعيل، والشاطرين كثير، لكن عدم وجود مدير يوظف الإمكانيات وأنا ببقى مستمتع جدا وربنا رزقنى بعمل فيه كم من النجوم، ولو أنا مش بعرف أمثل همثل لما أقف قدام الأستاذ رياض.

ودارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" فى إطار من الإثارة؛ ففى اللحظة التى كان يشاهد فيها جابر (محمد رجب) فيديوهات ليلى (هاجر أحمد) وهو تتحدث عن حملها فى البداية واللحظات الأخيرة من حملها تفاجأ بدخول صلاح (محمد نجاتى) إلى منزله ويخبر ليلى أن منصور أرسل رجالا ليقتلوا جابر، فترث ليلى، ويستطيع منصور السيطرة على الشركتين، فيذهب جابر إلى فيلته سريعا ليجد ليلى على وشك الولادة، وعند خروجها من الفيلا تطلق النار على جابر، ولكن الطلقة تصيب ليلى.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.