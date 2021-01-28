شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: حذفنا كليب ضارب عليوى احتراما للناس مش خوف منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان مصطفى شوقى، خلال لقائه مع الزميلين عمرو صحصاح وعادل عبد الله فى تليفزيون ”الخليج 365”، عن الأزمة التى أثارها كليب "ضارب عليوى" بسبب وجود الراقصة فى الكليب، موضحاً أن المشكلة الأساسية في الجدل الواسع الذى أثاره ظهور الراقصة ليندا في كليب "ضارب عليوى" كانت في رؤية كل شخص للأغنية.

وأضاف مصطفى شوقى: "كل شخص يرى الأغنية من منظور مختلف يخصه، ومن الصعب إرضاء جميع الأذواق، قائلا: "غباء لو فكرت إنى أقدر أرضى كل الأذواق، احنا بنعمل حاجة على ذوقنا، احنا قدمنا ملطشة القلوب على ذوقنا مش على ذوق الناس ونجحت، كل الأعمال اللى بنقدمها بعد كدة بنقدمها على ذوقنا".

وأكد أن حذف الكليب الذى ظهرت فيه الراقصة جاء احتراما لآراء جمهوره وليس خوفا منهم، وقال إن كلمات الأغنية لا تدل على أي إيحاءات، وإذا بحثنا عن معانى كلماتها في القاموس المصرى نجد معناها عاديا، ولكن يمكن أن يكون شكل الاستعراض مع الكلمات وصّل إلى الجمهور معنى مختلف.

كما نفى التصريحات التي تداولها رواد السوشيال ميديا بشكل سيئ، عن قوله إنه يسلطن أو يطرب أكثر من بهاء سلطان، موضحا أن هذا التصريح ناقص حيث كان السؤال "مين بيسلطن أكتر أحمد سعد، بهاء سلطان، مصطفى شوقى"، وكان رده " مصطفى شوقى طبعا، ولكن أحمد سعد صوت عظيم، بهاء سلطان صوت عظيم، بس أنا أكيد بحب نفسى، في أغانى بحب أدندنها مع نفسى، ولكن ذلك لا يقلل من الآخرين".