شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: بغنى من 1993 وأول ألبوماتى فشل ونصر محروس هدية ربنا ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى شوقى إن أول وقوف له على مسرح كان في مسابقة لأسرة تدعى أسرة النسور بكلية الزراعة لاكتشاف المواهب الموجودة بالكلية عام 1993، وبعدها اشترك ثلاث سنوات في مهرجان القاهرة للأغنية بقاعة المؤتمرات، كما اعتمد في الإذاعة والتليفزيون وانضم لنقابة المهن الموسيقية عام 1999.

وأضاف خلال لقائه مع الزميلين عمرو صحصاح وعادل عبد الله فى تليفزيون ”الخليج 365” أنه قدم أول ألبوماته عام 2002 ولكن لم يلق نجاحا عند طرحه، ومن بعدها بدأ تنمية موهبة التلحين بمساعدة المغنى والملحن حميد الشاعرى، وأضاف أن نجاحه جاء بعد محاولات وسقطات وتجارب عدة.

وأوضح أن المخرج والمنتج نصر محروس هو صاحب فكرة تصوير كليب "يا سمرا" بهذه الأجواء النوبية، خاصة البيوت الملونة، حيث رأى أنها تلائم الأغنية وتضيف إليها البهجة والتفاؤل بشكل كبير، وأضاف أن المنتج نصر محروس هو هدية ربنا له.

وشدد أنه متمسك بالعمل مع المنتج نصر محروس مهما كانت الظروف وبعيدا عن العقود والماديات فليست هي من تمنع المشاكل، قائلا: "مفيش حد يسيب نصر محروس"، مضيفا أن أول نجاحه بكليب ملطشة القلوب جاء بعد كفاح 20 عاما، وأنه سيستمر في طرح أغانيه على طريقة السينجل وليس في ألبوم كامل.