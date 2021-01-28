شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى : مقلدتش الكينج فى "يا سمرا" وبعد اختيارات نصر محروس مليش رأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المطرب مصطفى شوقى ما يردده البعض حول تقليده النجم محمد منير فى أغنيته الجديدة "يا سمرا" التى طرحها الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أنها لا تتشابه مع أحد أشهر أغانى الكينج وهى "يا اسمرانى اللون"، قائلا: "قصة يا سمرا مالهاش علاقة بالفنان محمد منير خالص، الكينج غنى يا اسمرانى بس في قبله ناس كتير جدا غنت للسمر كمان، فلما مصطفى شوقى يدخل في الصف مش مشكلة يعنى، ومش تقليد لحد خالص".

وأشار مصطفى شوقى، خلال لقائه مع الزميلين عمرو صحصاح وعادل عبد الله فى تليفزيون ”الخليج 365”، إلى أن أغنية "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوتية هانى محروس، وأن فكرة الأغنية بدأت خلال عشاء عند أحد الأصدقاء المشتركين بين صناع الأغنية، وقال الشاعر هشام الجخ الأغنية وعندما سمعه الملحن محمود الخيامى أخذ جيتاره وبدأ فى تلحينها.

وأضاف شوقى: "حينها قرر نصر محروس إنتاج الأغنية قائلا (بسم الله الرحمن الرحيم كدة الأغنية دى بتاعتى)"، وصرح مصطفى شوقى أنه بعد اختيارات نصر محروس لا رأى له حتى إذا لم تعجبه الأغنية لمجرد أنها من اختيار نصر محروس سيغنيها.

ووصف مصطفى شوقى لحن الأغنية بالسهل والجديد، وأطلق على الملحن اسم "محمود الزنان" تقديرا للجملة الزنانة، على حد وصفه، الذى وضعها الملحن في الأغنية، وأضاف أن اللحن مع كلمات الشاعر هشام الجخ استطاع أن يصنع حالة من العتاب والبهجة للأغنية وجعلها تظهر بهذا الشكل.