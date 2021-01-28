صور.. المؤتمر الصحفي لفيلم "في عز الضهر" بحضور مينا مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أُقيم المؤتمر الصحفي للفنان العالمي مينا مسعود، مساء الأربعاء، بأحد الفنادق بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل أول أفلامه بمصر والذي يحمل اسم "في عز الضهر".

وحضر المؤتمر، عدد من الفنانين أبطال العمل بينهم هنا الزاهد، إيهاب فهمي، محمود حجازي، محمد علي، أحمد جمال سعيد.

وقال الفنان مينا مسعود، خلال المؤتمر، إن تعاقده على فيلم "في عز الضهر" جاء بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه يتلقى العديد من العروض المصرية والعربية للمشاركة في أعمال درامية منذ طرح فيلم "Aladdin" .

فيلم "في عز الضهر" بطولة هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد علي رزق، ومحمد ‏عز، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة (مينا مسعود) في حب إحدى ‏الفتيات.‏