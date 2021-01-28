سيلفي نانسي عجرم وأسيل عمران أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي لها.

رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

ساندي

المطربة ساندي نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال نالت استحسان جمهورها.

رولا سعد

الفنانة اللبنانية رولا سعد، شاركت جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بفستان قصير.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة كلبها، ونالت الصورة اعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة شتوية مرتدية فستان وبالطو.

تارا عماد

حرصت الفنانة تارا عماد على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها مرتدية بدلة جلد سوداء.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال مرتدية.

كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية.

أسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا بسيطًا.