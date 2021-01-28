إيهاب فهمي: "مينا مسعود أصبح عضوًا بنقابة المهن التمثيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "في عز الضهر"، أن الفنان مينا مسعود، أصبح عضوًا في نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف فهمي، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سيقيم مؤتمرًا صحفيًا مع بدء تصوير الفيلم، لتسليم "مسعود" درعًا من النقابة كونه يمثل مصر عالميًا.

فيلم "في عز الضهر" بطولة هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد علي رزق، ومحمد ‏عز، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة (مينا مسعود) في حب إحدى ‏الفتيات.‏

جدير بالذكر أن، الفنان مينا مسعود هو ممثل كندي من أصول مصرية، حقق شهرة عالمية واسعة سنة 2019، عقب حصوله على دور البطولة في فيلم "علاء الدين" الذي ‏شاركه بطولته ويل سميث.