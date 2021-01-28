مينا مسعود: أتلقى تدريبات على اللغة من أجل شخصيتي "في عز الضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الفنان العالمي مينا مسعود، أنه يواصل خلال الفترة الحالية مراحل التحضير لشخصية "حمزة" ضمن أحداث فيلم "في عز الضهر".

وقال مسعود، خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "في عز الضهر"، إن لديه مشكلة في اللغة العربية، ويجب أن يحسنها جيدًا، لكي لا يشعر أحدًا أنه يوجد شئ غريب، مشيرا إلى أنه يتلقى تدريبات عليها في الوقت الحالي.

وأضاف أن مصر في السبعينيات كانت المركز الثالث في السينما بعد هوليوود، وأنه يفكر العالم بالسينما المصرية من جديد وأنه يعتقد أن فيلم "في عز الضهر" سيساعد في ذلك الأمر.

وأقيم المؤتمر الصحفي للفنان العالمي مينا مسعود، للإعلان عن تفاصيل أول أفلامه بمصر والذي يحمل اسم "في عز الضهر"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من أبطال الفيلم بينهم هنا الزاهد، إيهاب فهمي.

فيلم "في عز الضهر" بطولة هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد علي رزق، ومحمد ‏عز، وتدور أحداثه حول عصابة دولية تنفذ عدة جرائم، لكن الأحداث تتغير حين يقع زعيم العصابة (مينا مسعود) في حب إحدى ‏الفتيات.‏