لوك إيفانز بطل فيلم ديزنى الـ Live Action الجديد Pinocchio

القاهرة - سامية سيد - سيلعب الممثل لوك إيفانز دور The Coachman فى فيلم ديزنى الـ Live Action الجديد Pinocchio، العمل سيكون من إخراج روبرت زيميكيس وبطولة توم هانكس في دور Geppetto، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline".

يدور فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي من ديزني الذى طرح عام 1940، حكاية دمية تث فيها الحياة، ويجب أن تثبت أنها تستحق أن تصبح صبيًا حقيقيًا بمساعدة لعبة الكريكيت كضمير لها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline".

الفيلم أعلنت عنه ديزني في ديسمبر من العام الماضى، على أساس أنه سيتم عرضه على ديزنى بلس، ولن يتم عرضه فى دور السينما.

فيلم Pinocchio من تأليف Zemeckis وChris Weitz، ويقوم Andrew Miano و Weitz بالإنتاج من خلال شركتهما Depth of Field، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline".

كما أجلت شركة ديزني موعد إصدار فيلمها الجديد "The King’s Man" من 12 مارس المقبل إلى 20 أغسطس من نفس العام 2021، وأزالت فيلم "Bob’s Burgers" من قائمة العرض، بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل "Ron’s Gone Wrong" من 23 أبريل المقبل إلى 22 أكتوبر من نفس العام، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

تأتى هذه التحركات فى الوقت الذى تقوم فيه المزيد من الأستوديوهات بترتيب الإصدارات من الربعين الأول والثاني من العام.

وأعلنت MGM أنها ستنقل فيلم جيمس بوند التاى "No Time to Die" من 2 أبريل إلى 8 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر إطلاق الفيلم فى الأصل فى أبريل 2020 لكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تم تأجيله إلى نوفمبر، لكن في أكتوبر من العام الماضى 2020، تم تأجيل الفيلم مرة أخرى إلى 2 أبريل المقبل.