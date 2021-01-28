شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش لـ هند صبرى بعد تكريمها: "مبروك.. فخورون بك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية كندة علوش بحصول صديقتها هند صبري علي وسام Officier des art etblettres، حيث نشرت صورة هند اثناء تسلم الوسام على إنستجرام الخاص بها وبارك لها قائلة: "لقد جعلتينا فخورين بيكي".



هند صبري

وتسلمت النجمة التونسية هند صبري وسام Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.



هند صبرى

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية لكورونا، حيث تسلم المنتج والسيناريست محمد حفظى - رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – أيضاً وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".



هند صبرى تتسلم وسام الاداب والفنون الفرنسى

وحصل على هذا الوسام من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي، وايشوريا راى، والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحافي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.