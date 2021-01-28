شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان لمنتخب مصر لكرة اليد: شكرا للأبطال شرفتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لليد أمام نظيره الدنماركي برميات الجزاء، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة العالم لكرة اليد المقامة فى مصر، وذلك بعدما قدم أداء رائعا، حيث علق النجم مصطفى شعبان على صفحته فيس بوك قائلا: "هاردلك لمنتخب مصر اليد شكرا للأبطال شرفونا".





من ناحية أخرى، تعرض مسلسل "عش الدبابير" للنجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد للتوقف، وإلغاء التصوير، بعدما كان قد صور فريقا العمل عدة مشاهد الأيام الماضية في بيروت، وجاء إلغاء التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا بكثافة بالغة، ما اضطر وزير الدفاع اللبناني لإصدار قرار بحظر التجوال.