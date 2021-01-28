شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف لـ"الخليج 365" قصة المتحرش: معملتش محضر وكفاية يتفضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء عامر قصة واقعة التحرش التي تعرضت لها، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لوحة سيارة ملاكي واصفة صاحبها بأنه "متحرش".

وقالت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء اليوم :" واحد متحرش كان بيعاكس في الشارع وكنت أنا مع البنات ولما لقيته بيعاكس نزلت الكمامة وبدأت أزعق له، واتفاجئ لما شافني واتخض".

وعما إذا كانت قد قدمت محضرا ضد المتحرش من عدمه، أكدت الفنانة وفاء عامر أنها لم تقدم أي محاضر رسمية، قائلة: "ماعملتش محضر وصورة العربية على السوشيال ميديا كفاية بأنه يتفضح".



وفاء عامر تنشر صورة سيارة المتحرش

وفي وقت سابق من اليوم، شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها ومعجبيها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للوحة إحدى السيارات الملاكي، واصفة صاحبها بأنه "متحرش" دون أن تكشف تفاصيل وكواليس هذه الصورة.

من ناحية أخرى، علقت الفنانة وفاء عامر، على قصة سيدة وشهامة شابة ساعدة سيدة في حالة وضع مشتبه إصابتها بكورونا وتخلى عنها جيرانها، موضحة أنها تتمنى ظهور "البطلة الجدعة" ندى على التليفزيون بعد إنقاذ السيدة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين: "ما تخافوش من كورونا خافوا من ربنا، هو سلف ودين، الكورونا جاية عشان نقعد مع بعض ونسيب الموبايل وفيروس غير مرئى بيدوس على رقابنا وبيدخلنا الترب، وكلنا في محن ولازم نوقف جنب بعض".

وتابعت الفنانة وفاء عامر: "بكيت وهى بتتكلم وتكتب على جيبن الرجال أنها تصنع أشياء فيها مروءة".

وكشفت ندى حسن مواطنة من منطقة حدائق الأهرام، تفاصيل إنقاذها لسيدة أثناء الولادة في غياب زوجها، موضحة أنها شاهدت "بوست" على فيس بوك لشخص يطلب استغاثة لمساعدة زوجته على الولادة لأنه في شرم الشيخ ولا يصل قبل ست ساعات.

وأشارت إلى أنها اصطحبت طبيبة صديقة لها وذهبت لمنزل السيدة وظلت تطرق الباب دون استجابة، وكسرت الباب بالحجر، مردفة: "لقيناها ولدت بنت بالفعل"، مضيفة أنها تلقت ردود عدائية من الجيران الذين أشاعوا أنها مصابة بكورونا، بمجرد إصابتها بدور برد بسيط.