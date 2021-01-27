كورونا يؤجل مهرجان كان السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنظمون لمهرجان كان السينمائي الدولي، الأربعاء تأجيل نسخة هذا العام إلى يوليو/ تموز بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلن المنظمون لمهرجان كان السينمائي الدولي، في بيان، الأربعاء، تأجيل نسخة هذا العام إلى يوليو تموز بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم إلغاء المهرجان العام الماضي والاستعاضة عنده بحدث أقل مستوى في أكتوبر /تشرين الأول جرى خلاله عرض أفلام قصيرة دون حضور نجوم السينما والمخرجين والمنتجين.

وقال المنظمون إن المهرجان سيقام في الفترة من السادس وحتى 17 يوليو/ تموز بدلا من 11 وحتى 22 مايو/ أيار كما كان مقررا من قبل.

ويتوافد نجوم هوليوود عادة على متنزه "كروازيت" بالمدينة المطلة على البحر المتوسط لحضور العرض الذي يستمر أسبوعين وهو أكبر عرض للسينما وسوق رئيسية لهذه الصناعة.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق العديد من أفخم الفنادق والمطاعم والحانات بالمدينة المحاطة بأشجار النخيل والتي عادة ما كانت تبدو في صورة براقة تعج بالنشاط.