شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: دورى بفيلم "فى عز الضهر" جديد وسيكون هناك تغيير فى شكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا الزاهد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "في عز الضهر" الذى يقوم ببطولته النجم المصرى العالمى مينا مسعود، إنها حالياً في مرحلة تحضيرات الشخصية التي تقدمها من خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الدور خاصة أنه مختلف وجديد عن أعمالها السابقة.

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وأضافت هنا الزاهد أنها تجسد شخصية فتاة تدعى ساندرا، موضحة أنه سيكون هناك تغيير كبير فى شكلها للتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم فى السينمات.

وحضر المؤتمر الصحفى من أبطال العمل كل من الفنانة هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، والمولف كريم سرور، إضافة إلى المخرج مرقس عادل.

وقال مينا مسعود إن ما حمّسه لفيلم "فى عز الضهر" شخصية حمزة الذي يقدمها من خلاله العمل، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج مرقس عادل الذي تحدثت معه أكثر من مرة، ووجده مخرجا طموحا، مشيرا إلى أنه من خلال الفيلم يحب التأكيد على أن مصر دولة عظيمة فهى بلد الأهرامات وليس الإرهاب، مشيراً إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تحسين اللغة العربية لأنها ليست قوية عنده حتى الآن.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.